Bałagan w elektronicznych doręczeniach. Potrzebny jest plan naprawczy

Osoby wykonujące zawody zaufania publicznego od 1 stycznia 2025 roku mają obowiązek posiadać skrzynkę do e-Doręczeń. Od 1 kwietnia taki obowiązek został nałożony na przedsiębiorców wpisanych do KRS. Jakie konsekwencje poniosą te podmioty, jeśli okaże się, że skrzynki do e-Doręczeń jednak nie założyły?

Ustawa o doręczeniach elektronicznych nie przewiduje żadnej sankcji dla podmiotów, które miały obowiązek, a nie założyły w ustawowym terminie konta w systemie e-Doręczeń albo nie aktywowały tego konta. Nie ma również konsekwencji procesowych w dwóch najważniejszych ustawach proceduralnych: kodeksie postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej. Można rozważać – ale z wieloma zastrzeżeniami – w przypadku zawodów zaufania publicznego odpowiedzialność dyscyplinarną, gdy brak skrzynki do e-Doręczeń doprowadziłby do negatywnych konsekwencji dla klienta prawnika. Jednak wprost ustawa nie przewiduje takiej odpowiedzialności.