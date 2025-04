Samorządom trudno osiągnąć wymagany poziom recyklingu

W 2025 r. gminy powinny osiągnąć poziom 55 proc. recyklingu wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazuje, że istnieje ryzyko, że Polsce nie uda się osiągnąć tego poziomu. Dlaczego?

Polska nie osiągnęła za 2024 r. wymaganego poziomu 45 proc., zatem osiągnięcie w 2025 r. poziomu 55 proc. jest enigmatyczne. Wpływa na to wiele czynników, jak chociażby fakt, że osoby odpowiedzialne w gminach i województwach za sprawozdania z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi mogą robić to, nie do końca mając pogłębioną wiedzę w sytuacji, gdy chodzi o ich gminę. Trudno bowiem być sędzią we własnej sprawie. W związku z tym od wielu lat zachęcam samorządowców, aby przynajmniej raz w kadencji powierzyli audyt niezależnemu podmiotowi zewnętrznemu. Tylko osoba z zewnątrz może prawidłowo przeanalizować realizację obowiązku raportowania przez gminę stanu gospodarki odpadami komunalnymi i wskazać popełniane błędy. Ostatnia akcja szkoleniowa, podjęta w ostatnim możliwym terminie, w zakresie sprawozdawczości dotyczącej frakcji bio, tylko potwierdza tę tezę. Natomiast ryzyko, że w Polsce w 2025 r. nie uda się osiągnąć wymaganego poziomu recyklingu, wynika bardziej z działań rządowych niż samorządowych. Zauważmy, że chociaż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zadaniem własnym gminy, to sposób jego realizacji jest w ponad 90 proc. określony ustawami i rozporządzeniami, których kształtu samorządy nie mogą modyfikować.