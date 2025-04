Katarzyna Wójcik: Radny bez kontroli nad mieniem komunalnym

Radny może teoretycznie dążyć do pozyskania informacji o sytuacji w danej spółce komunalnej i w ten sposób ją pośrednio kontrolować. Może nawet żądać dostępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje. Gdy jednak spółka zignoruje jego działania, ma związane ręce. Może jedynie, jak każdy obywatel, wnioskować o interesujące go dane w trybie dostępu do informacji publicznej. Wówczas na decyzję odmowną przysługuje mu skarga do sądu administracyjnego.