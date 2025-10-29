Do limitu liczy się nie tylko czas faktycznej pracy kontrolerów

Prowadzenie biznesu to nie bułka z masłem. Oprócz zwykłego ryzyka, jakie się z tym wiąże, przedsiębiorcy muszą liczyć się też m.in. z kontrolami ze strony państwa. W teorii wizyty kontrolerów nie powinny być jednak uciążliwe i trwać miesiącami, ale już w praktyce bywa różnie. Przepisy nie są jasne i wywołują spory. Jeden z nich, dotyczący ważnej kwestii, jak liczyć limity kontroli u przedsiębiorców, przesądził właśnie Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z 15 października 2025 r.