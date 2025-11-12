Szkoła nie tylko dla uczniów

Szkoły publiczne dysponują infrastrukturą, której potencjał nie zawsze pozostaje w pełni wykorzystany. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych, w weekendy i podczas wakacji pomieszczenia szkolne, sale gimnastyczne czy boiska mogą służyć lokalnej społeczności, generując jednocześnie dodatkowy dochód dla budżetu gminy. Warto przypomnieć bowiem, że szkoła publiczna jako taka nie posiada osobowości prawnej – jest jednostką organizacyjną gminy, której uprawnienie do dysponowania mieniem komunalnym (w tym przypadku: budynkiem szkoły) ma charakter wtórny, wynikający bądź z udzielonego dyrektorowi szkoły przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pełnomocnictwa ogólnego, bądź na podstawie wydanej przez wójta decyzji administracyjnej w przedmiocie przekazania nieruchomości w trwały zarząd. W teorii wszystko wydaje się proste. Rzeczywistość jednak bywa bardziej skomplikowana.