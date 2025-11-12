Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Szkoła nie tylko dla uczniów

Udostępnianie pomieszczeń szkolnych podmiotom zewnętrznym nie może utrudniać ani uniemożliwiać realizacji zadań statutowych szkoły, w szczególności zakłócać organizowanych przez nią zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Publikacja: 12.11.2025 04:40

Szkoła nie tylko dla uczniów

Szkoła nie tylko dla uczniów

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Grodzicka-Jurek

Szkoły publiczne dysponują infrastrukturą, której potencjał nie zawsze pozostaje w pełni wykorzystany. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych, w weekendy i podczas wakacji pomieszczenia szkolne, sale gimnastyczne czy boiska mogą służyć lokalnej społeczności, generując jednocześnie dodatkowy dochód dla budżetu gminy. Warto przypomnieć bowiem, że szkoła publiczna jako taka nie posiada osobowości prawnej – jest jednostką organizacyjną gminy, której uprawnienie do dysponowania mieniem komunalnym (w tym przypadku: budynkiem szkoły) ma charakter wtórny, wynikający bądź z udzielonego dyrektorowi szkoły przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pełnomocnictwa ogólnego, bądź na podstawie wydanej przez wójta decyzji administracyjnej w przedmiocie przekazania nieruchomości w trwały zarząd. W teorii wszystko wydaje się proste. Rzeczywistość jednak bywa bardziej skomplikowana.

Pozostało jeszcze 92% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Instytucja organizująca konkurs nie może wprowadzać w błąd
Administracja
Fundusze unijne. Instytucja organizująca konkurs nie może wprowadzać w błąd
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Szkoła publiczna musi jasno uzasadnić odmowę przyjęcia dziecka
Administracja
Szkoła publiczna musi jasno uzasadnić odmowę przyjęcia dziecka
Administrację czekają korekty wynagrodzeń
Administracja
Administrację czekają korekty wynagrodzeń
Rada gminy nie upoważni wójta do wystawienia weksla
Administracja
Rada gminy nie upoważni wójta do wystawienia weksla
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Kto i kiedy płaci za korzystanie ze środowiska?
Administracja
Kto i kiedy płaci za korzystanie ze środowiska?
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie