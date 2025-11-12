Kto może kontrolować gminną spółkę?

Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, z uwagi na dysponowanie przez te podmioty środkami publicznymi, mogą być kontrolowane przez dużo szerszy krąg instytucji i osób niż pozostali przedsiębiorcy. Jednym z organów gminy, który ma uprawnienia do kontrolowania działalności jednoosobowych spółek gminy, jest komisja rewizyjna. Przyznanie takich uprawnień komisji rewizyjnej wynika z przyjętej w orzecznictwie sądowym interpretacji, że jednoosobowe spółki gminy są gminną jednostką organizacyjną, a w konsekwencji na podstawie art. 18 a ustawy o samorządzie gminnym mogą być kontrolowane przez radę gminy za pośrednictwem powołanej komisji rewizyjnej (szerzej na ten temat w dwutygodniku Administracja z 29 października 2025 r.). Legitymację do występowania do zarządu spółki z udziałem jednostki samorządu z żądaniem udostępnienia danych o jej działalności ma także radny, poseł i senator.