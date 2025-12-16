Wsparcie finansowe gminy dla GDDKiA - procedury

- Na terenie gminy przebiega droga krajowa, którą zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Do gminy wpłynął wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na rozbudowę tej drogi. W naszej ocenie wniosek jest zasadny i gmina może udzielić wsparcia. Czy właściwe będzie przyjęcie w tym zakresie uchwały przez radę gminy, czy też wystarczy zawarcie porozumienia między jednostkami?

Z kontekstu podanego stanu faktycznego wynika, że problem dotyczy możliwości udzielania wsparcia finansowego z budżetu samorządowego dla podmiotu, który zarządza drogami krajowymi, czyli dla GDDKiA. Ocena prawna wymaga uwzględnienia przepisów zawartych w różnych aktach prawnych.