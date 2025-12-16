Aktualizacja: 16.12.2025 11:18 Publikacja: 16.12.2025 06:00
Nowe kwalifikacje urzędników na czas zagrożeń
Foto: Adobe Stock
Prawną podstawę do prowadzenia szkoleń daje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 6 lutego 2025 r. w sprawie programów szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Wymienia ono szeroką grupę osób, do których kierowane są te szkolenia – od pełniących funkcję ministrów, podsekretarzy stanu, kierowników urzędów centralnych, osoby pełniące funkcje w organach administracji samorządowej wszystkich szczebli, po urzędników obsługujących organy ochrony ludności. Rozporządzenie wskazuje też wymagania, jakie muszą spełnić podmioty prowadzące szkolenia.
Przyjęcie standardów dla szkoleń, to podstawa. By jednak były one skuteczne, trzeba jeszcze opracować system takich szkoleń. Jakie działania należy podjąć w tym kierunku? O tym piszemy w „Tygodniku Urzędników”. A ponadto odpowiadamy na pytania: czy gmina może odliczyć VAT od zasądzonego wynagrodzenia za roboty budowlane; czy potrzebna jest uchwała rady gminy, która chce wesprzeć finansowo GDDKiA; jakie obowiązki ma płatnik PIT przy świadczeniach nauczycielskich; czy trzeba uregulować przyznanie sołtysom prawa do diet i zwrotu kosztów podróży służbowych.
Zapraszam do lektury.
Czytaj więcej:
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Budowanie odpornej administracji publicznej jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. Nasze państwo działa dziś w...
Przepisy pozwalają gminie na legalne wsparcie finansowe dla GDDKiA poprzez zmianę planu wydatków. Jego przekazan...
Rada gminy może, ale nie musi określać zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów.
Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim czy urlopie macierzyńskim - mimo, że nie świadczy pracy - nadal j...
Stwierdzenie uchybienia terminu do odwołania czy wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy powinno być poprzedzone d...
