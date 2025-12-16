Prawną podstawę do prowadzenia szkoleń daje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 6 lutego 2025 r. w sprawie programów szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Wymienia ono szeroką grupę osób, do których kierowane są te szkolenia – od pełniących funkcję ministrów, podsekretarzy stanu, kierowników urzędów centralnych, osoby pełniące funkcje w organach administracji samorządowej wszystkich szczebli, po urzędników obsługujących organy ochrony ludności. Rozporządzenie wskazuje też wymagania, jakie muszą spełnić podmioty prowadzące szkolenia.

Przyjęcie standardów dla szkoleń, to podstawa. By jednak były one skuteczne, trzeba jeszcze opracować system takich szkoleń. Jakie działania należy podjąć w tym kierunku? O tym piszemy w „Tygodniku Urzędników”. A ponadto odpowiadamy na pytania: czy gmina może odliczyć VAT od zasądzonego wynagrodzenia za roboty budowlane; czy potrzebna jest uchwała rady gminy, która chce wesprzeć finansowo GDDKiA; jakie obowiązki ma płatnik PIT przy świadczeniach nauczycielskich; czy trzeba uregulować przyznanie sołtysom prawa do diet i zwrotu kosztów podróży służbowych.

Zapraszam do lektury.