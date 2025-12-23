Reklama
Czy można ujawnić dane nabywcy gminnej nieruchomości?

Organ, który stosuje zasady przetargu, musi opublikować dane osobowe kupującego nieruchomość w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz wywiesić taką informację w siedzibie urzędu.

Publikacja: 23.12.2025 04:08

Foto: Adobe Stock

Marcin Nagórek

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Czy wójt może ponieść odpowiedzialność za ujawnienie danych nabywcy nieruchomości?
  • Jakie formy zbycia nieruchomości reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami?
  • W jaki sposób przepisy wykonawcze regulują ogłaszanie przetargów na nieruchomości?
  • Czy przepisy RODO wpływają na publikację danych nabywcy nieruchomości w Biuletynie Informacji Publicznej?
  • Jakie były ustalenia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące zgodności działań z przepisami?
- Do urzędu gminy wpłynęła skarga na wójta od osoby, która kupiła działkę w przetargu. Dane osobowe tej osoby umieszczono w BIP urzędu. Według nabywcy działki naruszono przepisy, w tym RODO. Czy popełniono błąd? Czy wójt poniesie odpowiedzialność?

W art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (u.g.n.) postanowiono, że z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

