Teresa Siudem: Służba cywilna - jest diagnoza, brakuje recepty

Dokument przedstawia obecny stan służby cywilnej i wskazuje cele strategiczne, które mają zapewnić rozwój nowoczesnej, sprawnej i odpornej na wyzwania administracji. Nie jest to jednak akt prawa powszechnie obowiązującego, jakim jest np. ustawa. To dokument programowy – przekładając na język medyczny – diagnoza.

Dokument odpowiada m.in. na pytania: jakie są główne problemy służby cywilnej, co powoduje, że dobrzy specjaliści opuszczają służbę cywilną, i dlaczego młodsze pokolenia rzadziej decydują się na taką ścieżkę kariery. Z danych statystycznych wynika, że przeciętne wynagrodzenie całkowite w służbie cywilnej ogółem jest wyższe od wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jednak po pierwsze, nie dotyczy to wszystkich urzędów i stanowisk. Po drugie, od 2016 r. zniesiono obowiązek wyłaniania kandydatów na wyższe stanowiska w otwartej procedurze konkursowej, a ocena kompetencji kierowniczych powoływanych osób nie zawsze jest rzetelna i obiektywna. Ci, którzy powoływani są bez konkursu i sprawdzania kompetencji, zarabiają znacznie więcej niż ci, którzy przechodzą przez ścieżkę konkursową. Niejasne są też zasady awansów.