Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Teresa Siudem: Służba cywilna - jest diagnoza, brakuje recepty

Miesiąc przed „Dniem Służby Cywilnej”, który przypada 17 lutego, Rada Ministrów przyjęła Uchwałę w sprawie Strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej do 2034 r.

Publikacja: 17.02.2026 06:00

Jjakie są główne problemy służby cywilnej, co powoduje, że dobrzy specjaliści opuszczają służbę cywi

Jjakie są główne problemy służby cywilnej, co powoduje, że dobrzy specjaliści opuszczają służbę cywilną?

Foto: Adobe Stock

Teresa Siudem

Dokument przedstawia obecny stan służby cywilnej i wskazuje cele strategiczne, które mają zapewnić rozwój nowoczesnej, sprawnej i odpornej na wyzwania administracji. Nie jest to jednak akt prawa powszechnie obowiązującego, jakim jest np. ustawa. To dokument programowy – przekładając na język medyczny – diagnoza.

Dokument odpowiada m.in. na pytania: jakie są główne problemy służby cywilnej, co powoduje, że dobrzy specjaliści opuszczają służbę cywilną, i dlaczego młodsze pokolenia rzadziej decydują się na taką ścieżkę kariery. Z danych statystycznych wynika, że przeciętne wynagrodzenie całkowite w służbie cywilnej ogółem jest wyższe od wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jednak po pierwsze, nie dotyczy to wszystkich urzędów i stanowisk. Po drugie, od 2016 r. zniesiono obowiązek wyłaniania kandydatów na wyższe stanowiska w otwartej procedurze konkursowej, a ocena kompetencji kierowniczych powoływanych osób nie zawsze jest rzetelna i obiektywna. Ci, którzy powoływani są bez konkursu i sprawdzania kompetencji, zarabiają znacznie więcej niż ci, którzy przechodzą przez ścieżkę konkursową. Niejasne są też zasady awansów.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Główne problemy służby cywilnej i kierunki rozwoju
Administracja
Główne problemy służby cywilnej i kierunki rozwoju
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Czy udostępnianie przez gminę miejsc parkingowych podlega VAT?
Administracja
Czy udostępnianie przez gminę miejsc parkingowych podlega VAT?
Wiek osoby zatrudnionej ma znaczenie tylko dla „zapisania” jej do PPK
Administracja
Wiek osoby zatrudnionej ma znaczenie tylko dla „zapisania” jej do PPK
Kto może zawrzeć z wójtem umowę użyczenia jego pojazdu?
Administracja
Kto może zawrzeć z wójtem umowę użyczenia jego pojazdu?
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Materiał Promocyjny
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Reklama
Reklama
e-Wydanie