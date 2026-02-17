Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Wiek osoby zatrudnionej ma znaczenie tylko dla „zapisania” jej do PPK

Osoby w wieku 55+, jeśli chcą oszczędzać w PPK, muszą złożyć odpowiedni wniosek. Pracownik, który ma już status uczestnika PPK, może kontynuować oszczędzanie w tym programie bez względu na wiek.

Publikacja: 17.02.2026 05:10

Wiek osoby zatrudnionej ma znaczenie tylko dla „zapisania” jej do PPK

Wiek osoby zatrudnionej ma znaczenie tylko dla „zapisania” jej do PPK

Foto: Adobe Stock

Joanna Gawęda

- Pracownik, który jest uczestnikiem PPK, 10 lutego br. ukończy 55 lat. Czy taki pracownik, aby kontynuować oszczędzanie w PPK, powinien złożyć nam wniosek o dokonywanie wpłat do PPK?

Nie. Ukończenie przez uczestnika PPK 55. roku życia pozostaje bez wpływu na obowiązek pracodawcy dot. naliczania, pobierania i dokonywania za tego uczestnika wpłat do PPK. Osoba zatrudniona, co do zasady, nie musi podejmować żadnych czynności, aby zostać uczestnikiem PPK - wystarczające jest posiadanie statusu osoby zatrudnionej oraz przepracowanie okresu wymaganego dla zawarcia, w imieniu i na rzecz tej osoby, umowy o prowadzenie PPK. Wyjątek przewidziano tylko dla osób zatrudnionych, które osiągnęły już 55. rok życia, ale nie mają jeszcze 70 lat. Osoba zatrudniona, która osiągnęła 55. rok życia, może zostać „zapisana” do PPK wyłącznie na swój wniosek – składa ona pracodawcy wniosek o zawarcie, w jej imieniu i na jej rzecz, umowy o prowadzenie PPK. Do PPK nie można „zapisać” osoby, która osiągnęła 70. rok życia. Jeżeli pracownik wkrótce kończy 70 lat, umowę o prowadzenie PPK można zawrzeć dla niego najpóźniej w przededniu 70. urodzin. Natomiast ukończenie przez osobę, która posiada już status uczestnika PPK, 55 lat niczego nie zmienia. Jeżeli taki uczestnik nadal pozostaje w zatrudnieniu (i nie złożył wcześniej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK), pracodawca nadal oblicza i pobiera z jego wynagrodzenia wpłaty do PPK oraz przekazuje te wpłaty do instytucji finansowej.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Jjakie są główne problemy służby cywilnej, co powoduje, że dobrzy specjaliści opuszczają służbę cywi
Administracja
Teresa Siudem: Służba cywilna - jest diagnoza, brakuje recepty
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Główne problemy służby cywilnej i kierunki rozwoju
Administracja
Główne problemy służby cywilnej i kierunki rozwoju
Czy udostępnianie przez gminę miejsc parkingowych podlega VAT?
Administracja
Czy udostępnianie przez gminę miejsc parkingowych podlega VAT?
Kto może zawrzeć z wójtem umowę użyczenia jego pojazdu?
Administracja
Kto może zawrzeć z wójtem umowę użyczenia jego pojazdu?
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Materiał Promocyjny
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Reklama
Reklama
e-Wydanie