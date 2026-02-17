Wiek osoby zatrudnionej ma znaczenie tylko dla „zapisania” jej do PPK

- Pracownik, który jest uczestnikiem PPK, 10 lutego br. ukończy 55 lat. Czy taki pracownik, aby kontynuować oszczędzanie w PPK, powinien złożyć nam wniosek o dokonywanie wpłat do PPK?

Nie. Ukończenie przez uczestnika PPK 55. roku życia pozostaje bez wpływu na obowiązek pracodawcy dot. naliczania, pobierania i dokonywania za tego uczestnika wpłat do PPK. Osoba zatrudniona, co do zasady, nie musi podejmować żadnych czynności, aby zostać uczestnikiem PPK - wystarczające jest posiadanie statusu osoby zatrudnionej oraz przepracowanie okresu wymaganego dla zawarcia, w imieniu i na rzecz tej osoby, umowy o prowadzenie PPK. Wyjątek przewidziano tylko dla osób zatrudnionych, które osiągnęły już 55. rok życia, ale nie mają jeszcze 70 lat. Osoba zatrudniona, która osiągnęła 55. rok życia, może zostać „zapisana” do PPK wyłącznie na swój wniosek – składa ona pracodawcy wniosek o zawarcie, w jej imieniu i na jej rzecz, umowy o prowadzenie PPK. Do PPK nie można „zapisać” osoby, która osiągnęła 70. rok życia. Jeżeli pracownik wkrótce kończy 70 lat, umowę o prowadzenie PPK można zawrzeć dla niego najpóźniej w przededniu 70. urodzin. Natomiast ukończenie przez osobę, która posiada już status uczestnika PPK, 55 lat niczego nie zmienia. Jeżeli taki uczestnik nadal pozostaje w zatrudnieniu (i nie złożył wcześniej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK), pracodawca nadal oblicza i pobiera z jego wynagrodzenia wpłaty do PPK oraz przekazuje te wpłaty do instytucji finansowej.