Zadania zlecone to usługi publiczne, które administracja rządowa powierza samorządom. Przykładowo w gminie obejmują one prowadzenie ewidencji ludności czy organizację wyborów i referendów, a w powiecie – zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.

Wykonywanie tych obowiązków w praktyce stwarza samorządom istotne problemy. Główny z nich dotyczy finansów – środki przekazywane w formie dotacji celowych z budżetu państwa nie pokrywają rzeczywistych kosztów realizacji tych zadań. Wynika to m.in. ze sposobu planowania budżetu państwa, w którym często uwzględnia się zbyt niskie limity wydatków. Szacuje się, że różnica między otrzymanymi środkami a faktycznymi wydatkami samorządów wynosi około 2,1 mld zł rocznie.

Wprawdzie samorządy mogą dochodzić roszczeń przed sądami, jednak nie wszystkie się na to decydują. Te, które podejmują takie działania, muszą liczyć się z długotrwałymi postępowaniami. W efekcie powstał trudny do rozwiązania problem systemowy.

