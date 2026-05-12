Zadania zlecone to usługi publiczne, które administracja rządowa powierza samorządom. Przykładowo w gminie obejmują one prowadzenie ewidencji ludności czy organizację wyborów i referendów, a w powiecie – zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.
Wykonywanie tych obowiązków w praktyce stwarza samorządom istotne problemy. Główny z nich dotyczy finansów – środki przekazywane w formie dotacji celowych z budżetu państwa nie pokrywają rzeczywistych kosztów realizacji tych zadań. Wynika to m.in. ze sposobu planowania budżetu państwa, w którym często uwzględnia się zbyt niskie limity wydatków. Szacuje się, że różnica między otrzymanymi środkami a faktycznymi wydatkami samorządów wynosi około 2,1 mld zł rocznie.
Czytaj więcej:
Spory o finansowanie zadań zleconych ujawniają systemową lukę między dotacjami państwa a realnymi kosztami JST. Stawka jest wysoka: miliardy złotyc...
Pro
Wprawdzie samorządy mogą dochodzić roszczeń przed sądami, jednak nie wszystkie się na to decydują. Te, które podejmują takie działania, muszą liczyć się z długotrwałymi postępowaniami. W efekcie powstał trudny do rozwiązania problem systemowy.
Więcej na ten temat piszemy w „Tygodniku Urzędników”.
Zapraszam do lektury.
Czytaj więcej:
Ujęcie wydatków na poręczenia w uchwale budżetowej to za mało, by burmistrz mógł je legalnie udzielić. Konieczne jest także określenie maksymalnego...
Pro
Rada osiedla nie jest organem samorządu terytorialnego, dlatego nie obowiązują jej przepisy Kodeksu wyborczego.
Pro
Odpłatne udostępnienie centrum sportu na rzecz gminnego ośrodka kultury i sportu na podstawie umowy dzierżawy podlega VAT według stawki podstawowej...
Pro
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas