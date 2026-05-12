VAT od dzierżawy centrum sportu i odliczenie podatku od jego budowy

- Gmina (podatnik VAT czynny) część zadań własnych z zakresu sportu i rekreacji realizuje za pośrednictwem samorządowej instytucji kultury, tj. gminnego ośrodka kultury i sportu (GOKiS), który jest odrębnym podatnikiem VAT. Gmina realizuje inwestycję polegającą na budowie centrum sportowego wraz z infrastrukturą. Inwestycja obejmuje budynek, w którego skład wchodzą: szatnie sportowe, sanitariaty, siłownia wraz z salą fitness oraz odrębną częścią szatni i sanitariatów, sala konferencyjna, pomieszczenie serwerowni oraz pomieszczenie techniczne i garażowe. Niezwłocznie po przyjęciu inwestycji do użytkowania gmina zamierza odpłatnie udostępnić centrum sportu podmiotowi trzeciemu, tj. GOKiS, na podstawie umowy dzierżawy. Z tytułu dzierżawy centrum sportu gmina będzie pobierać od GOKiS wynagrodzenie (czynsz dzierżawny) skalkulowany z uwzględnieniem realiów rynkowych. Czy odpłatne udostępnienie centrum sportu na rzecz GOKiS na podstawie umowy dzierżawy podlega opodatkowaniu VAT (bez zwolnienia)? A jeśli tak, czy gminie przysługuje prawo do odliczenia pełnych kwot VAT naliczonego od wydatków poniesionych na budowę centrum sportu?