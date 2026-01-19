Czy faktura za WDT plus zapłata dają prawo do zerowej stawki VAT

Wnioskodawca podał we wniosku o interpretację, że będzie dysponować co najmniej kopią faktury, a także specyfikacją poszczególnych sztuk ładunku. Specyfikacje mogą występować zarówno w formie osobnego dokumentu, jak i stanowić element treści faktury. Drugim dokumentem będzie potwierdzenie otrzymania zapłaty za dostarczony towar. Co istotne, podatnik wyjaśnił, że potwierdzenia zapłaty będą świadczyć o dokonaniu dostawy ze względu na ustalenia dotyczące terminów płatności, jakie obowiązują w relacjach wnioskodawcy z kontrahentami. Terminy płatności są bowiem ustalane (w różnych formach; czy to w umowie o współpracę, czy w korespondencji handlowej) przed rozpoczęciem współpracy, zaś same płatności dokonywane będą już po otrzymaniu towaru przez kontrahenta. Z tego względu dokonanie płatności jest utożsamione z otrzymaniem towaru przez kontrahenta.