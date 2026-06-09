Rzeczpospolita
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Czy gmina może uzależnić pomoc finansową od decyzji powiatu?

Gmina może przekazać powiatowi pomoc finansową, ale nie ma prawa uzależniać jej od spełnienia określonych warunków. Takie rozwiązanie narusza przepisy ustawy o finansach publicznych.

Publikacja: 09.06.2026 04:40

Czy gmina może uzależnić pomoc finansową od decyzji powiatu?

Czy gmina może uzależnić pomoc finansową od decyzji powiatu?

Foto: Adobe Stock

Marcin Nagórek

- Radni gminy planują zwiększyć pomoc finansową dla powiatu na remont drogi powiatowej, uzależniając ją jednak od niezlikwidowania oddziału położniczego w szpitalu powiatowym. Powstaje pytanie, czy takie rozwiązanie jest prawnie dopuszczalne. Konstrukcja warunku jest bowiem znana systemowi prawa (np. na podstawie Kodeksu cywilnego), jednak jej zastosowanie w relacjach między jednostkami samorządu terytorialnego budzi wątpliwości.

Z przepisów ustawy o finansach publicznych (art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220) wynika, że wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa.

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