Rzeczpospolita
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Pożyczka dla gminy. Gdzie kończą się kompetencje rady, a zaczynają wójta?

Rada gminy może zdecydować o zaciągnięciu pożyczki, ale nie może regulować czynności związanych z jej pozyskaniem. RIO uznała, że są to ustawowe kompetencje wójta.

Publikacja: 06.10.2026 04:30

Rada gminy może zdecydować o zaciągnięciu pożyczki, ale nie może regulować czynności związanych z je

Rada gminy może zdecydować o zaciągnięciu pożyczki, ale nie może regulować czynności związanych z jej pozyskaniem.

Foto: Adobe Stock

Marcin Nagórek

- Regionalna Izba Obrachunkowa częściowo zakwestionowała uchwałę rady gminy dotyczącą zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Zastrzeżenia dotyczyły przepisu upoważniającego wójta do podejmowania wszelkich czynności związanych z uzyskaniem i zaciągnięciem pożyczki bankowej przy określeniu jedynie jej ramowych parametrów. Radni argumentowali, że takie rozwiązanie było podyktowane ochroną interesu majątkowego gminy. Czy mimo stwierdzenia nieważności tych postanowień uchwała może być nadal stosowana?

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