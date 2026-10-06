Pożyczka dla gminy. Gdzie kończą się kompetencje rady, a zaczynają wójta?

- Regionalna Izba Obrachunkowa częściowo zakwestionowała uchwałę rady gminy dotyczącą zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Zastrzeżenia dotyczyły przepisu upoważniającego wójta do podejmowania wszelkich czynności związanych z uzyskaniem i zaciągnięciem pożyczki bankowej przy określeniu jedynie jej ramowych parametrów. Radni argumentowali, że takie rozwiązanie było podyktowane ochroną interesu majątkowego gminy. Czy mimo stwierdzenia nieważności tych postanowień uchwała może być nadal stosowana?