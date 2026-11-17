Konkurs dotyczy działania 8.5 „Usługi społeczne”, będącego częścią programu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027”. Zgodnie z regulaminem o dofinansowanie mają szansę ubiegać się m.in. samorządy, podmioty świadczące usługi społeczne, organizacje pozarządowe statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorcy oraz podmioty ekonomii społecznej.

Nabór obejmuje kształcenie opiekunów faktycznych, czyli osób nieformalnie opiekujących się podopiecznymi potrzebującymi pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Drugi rodzaj działania, na który można uzyskać dofinansowanie, to szkolenia pracowników zaangażowanych w świadczenie usług w społeczności lokalnej.