Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego nie kończą się na jego wzniesieniu i oddaniu do użytkowania. Prawo wymaga, by budynek przez cały okres eksploatacji zachowywał odpowiedni stan techniczny i estetyczny, a sposób korzystania z niego odpowiadał przeznaczeniu oraz wymaganiom ochrony środowiska. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.; dalej: p.b.) obiekt należy użytkować w sposób zgodny z tymi wymaganiami, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.