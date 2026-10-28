Rzeczpospolita
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Właściciel odpowiada za budynek nawet wtedy, gdy to inni są winni

Prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców obowiązek utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym, także gdy do ich degradacji przyczyniają się sąsiedzi.

Publikacja: 28.10.2026 05:40

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Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego nie kończą się na jego wzniesieniu i oddaniu

Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego nie kończą się na jego wzniesieniu i oddaniu do użytkowania.

Foto: Adobe Stock

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Arkadiusz Turczyn

Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego nie kończą się na jego wzniesieniu i oddaniu do użytkowania. Prawo wymaga, by budynek przez cały okres eksploatacji zachowywał odpowiedni stan techniczny i estetyczny, a sposób korzystania z niego odpowiadał przeznaczeniu oraz wymaganiom ochrony środowiska. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.; dalej: p.b.) obiekt należy użytkować w sposób zgodny z tymi wymaganiami, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

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