Rzeczpospolita
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Warunki zabudowy na nowych zasadach

Z końcem sierpnia upłynął, po dwukrotnym przesunięciu, termin obowiązywania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W gminach, w których plany ogólne nie weszły w życie, możliwość wydawania nowych „wuzetek” została ograniczona.

Publikacja: 28.10.2026 05:20

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Brak planu ogólnego w gminie ogranicza wydawanie tzw. wuzetek

Brak planu ogólnego w gminie ogranicza wydawanie tzw. wuzetek

Foto: Adobe Stock

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Sylwia Potępa-Koziej, Aleksandra Pikuła-Warzocha

Od 1 września 2026 r. odpowiedź na pytanie, czy na danej działce można wybudować dom, zależy między innymi od tego, czy gmina zdążyła przyjąć plan ogólny. Sąsiednia zabudowa, dostęp do drogi i możliwość podłączenia mediów mogą już nie wystarczyć. Dla pracownika urzędu rozpatrującego sprawę o ustalenie warunków zabudowy pierwszym zadaniem jest dziś ustalenie, jakie przepisy znajdują zastosowanie. Znaczenie mają nie tylko cechy działki i planowanej inwestycji, ale także data złożenia wniosku, wszczęcia postępowania oraz utraty mocy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w konkretnej gminie.

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