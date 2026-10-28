Od 1 września 2026 r. odpowiedź na pytanie, czy na danej działce można wybudować dom, zależy między innymi od tego, czy gmina zdążyła przyjąć plan ogólny. Sąsiednia zabudowa, dostęp do drogi i możliwość podłączenia mediów mogą już nie wystarczyć. Dla pracownika urzędu rozpatrującego sprawę o ustalenie warunków zabudowy pierwszym zadaniem jest dziś ustalenie, jakie przepisy znajdują zastosowanie. Znaczenie mają nie tylko cechy działki i planowanej inwestycji, ale także data złożenia wniosku, wszczęcia postępowania oraz utraty mocy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w konkretnej gminie.