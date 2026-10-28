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Nieznajomość prawa nie może zaszkodzić obywatelowi

Organ administracji musi chronić stronę przed negatywnymi skutkami niewiedzy, ale nie może wyręczać jej w prowadzeniu sprawy.

Publikacja: 28.10.2026 05:10

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Organy są zobowiązane do czuwania nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie

Organy są zobowiązane do czuwania nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa i w tym celu powinny udzielać im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Foto: Adobe Stock

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Magdalena Kuchnio

Organy są zobowiązane do czuwania nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa i w tym celu powinny udzielać im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Tak wynika z zasady informowania stron. Została ona ujęta w art. 9 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) i dotyczy obowiązku organów administracji publicznej należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego.

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