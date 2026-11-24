W ubiegłym tygodniu kształcenie w trybie stacjonarnym rozpoczęli słuchacze XXXVIII Promocji Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP). To 23 absolwentów studiów wyższych wyłonionych spośród 154 kandydatów. Wcześniej przeszli trzyetapowe, niełatwe postępowanie rekrutacyjne. Teraz czeka ich 18-miesięczna intensywna praca.

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To dobra wiadomość, że znalazła się spora grupa młodych ludzi zainteresowanych kształceniem w KSAP i że chcą związać swoją przyszłość zawodową ze służbą cywilną. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że kształcenie stacjonarne w KSAP odchodzi do przeszłości. Do postępowania rekrutacyjnego zgłaszało się niewielu chętnych. Ostatecznie zastąpiono je kształceniem dualnym przeznaczonym dla osób już pracujących w administracji publicznej.

Czytaj więcej: Administracja Młodzi wracają do KSAP. Rusza kształcenie stacjonarne Zależy nam przede wszystkim na ludziach, którzy chcą robić coś dla innych i traktują rozwój osobisty jako element działania na rzecz dobra wspólneg... Pro

Kandydaci, którzy przeszli przez tegoroczne sito rekrutacyjne, nie są przypadkowi. Wielu z nich działa już na rzecz swoich społeczności lokalnych. Angażują się społecznie. Są zainteresowani sprawami państwa oraz potrzebą wprowadzania zmian. Przez okres kształcenia będą otrzymywali stypendium w wysokości 4900 zł brutto. Zapewne więc to nie względy finansowe przesądziły o podjęciu kształcenia w KSAP.

Więcej na ten temat w rozmowie „Młodzi wracają do KSAP. Rusza kształcenie stacjonarne”.

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