Teresa Siudem: Gorące biurka w urzędzie. Czy to się sprawdzi?

Gorące biurka (hot desking) to sposób organizacji pracy, w którym pracownicy nie mają na stałe przypisanych stanowisk i współdzielą je z innymi osobami. Biurek jest celowo mniej niż zatrudnionych, ponieważ nie wszyscy korzystają z nich jednocześnie. Dzięki temu organizacja może ograniczyć powierzchnię biurową i koszty jej utrzymania.

Model ten może sprawdzić się np. w przypadku pracy hybrydowej, ponieważ część osób w określone dni tygodnia pracuje z domu. Wiele firm korzysta już z tego rozwiązania. Czy może ono sprawdzić się także w administracji publicznej? Tak, o ile zostanie odpowiednio dostosowane do specyfiki wykonywanych zadań i zakresu odpowiedzialności na danym stanowisku.