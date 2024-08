Minister finansów podpisał rozporządzenie w sprawie JPK CIT, co oznacza, że najwięksi podatnicy (przychody za poprzedni rok powyżej 50 mln euro) oraz podatkowe grupy kapitałowe, których rok podatkowy zacznie się 1 stycznia 2025 r., będą musieli raportować dane już za 2025 rok. Będą mieć na to czas do końca marca 2026 r. Nałożenie na podatników nowych obowiązków dotyczących raportowania danych finansowych ma na celu zwiększenie transparentności tych firm i wzrost efektywności kontroli podatkowych. Ostateczna wersja rozporządzenia nakłada obowiązek raportowania ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (JPK_ST_KR) już w pierwszym roku obowiązywania przepisów. Konieczne będzie także przesyłanie do organu modułu obejmującego rozliczenie podatku dochodowego (JPK_KR-PD). Czasu na przygotowanie do nowych obowiązków zostało niewiele, a zadań do wykonania sporo. Wdrożenie JPK CIT to nie tylko konieczność wprowadzenia modyfikacji w systemach finansowo-księgowych, ale także zmian technologicznych, takich jak dostosowanie systemu informatycznego do nowych wymagań.