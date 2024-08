Ryzyko, że na Bliskim Wschodzie w najbliższym czasie dojdzie do większego konfliktu zbrojnego zmniejszyło się po tym, jak Hezbollah ostrzelał Izrael przy użyciu setek rakiet i dronów, a Izrael w odpowiedzi zaatakował ok. 40 celów w Libanie, by udaremnić większy atak, co nie pociągnęło za sobą kolejnych kroków odwetowych - uważa najważniejszy amerykański generał, C.Q. Brown.