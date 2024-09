Zamawiający udzielający zamówień, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę 130 tys. zł, zobowiązani są stosować ustawę z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (pzp). Przepisy wymagają zatem w takim przypadku używania określonych procedur, które są sformalizowane i przez to często bywają dość czasochłonne.

Procedury te powodują, że nie jest możliwe natychmiastowe udzielenia zamówienia, co wynika przede wszystkim z konieczności zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych bądź przekazywania ich Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE. Te działania mają powodować, że zamówienie zostanie udzielone w sposób konkurencyjny i przejrzysty. Wiąże się to jednak z koniecznością oczekiwania przez zamawiającego aż upłynie termin składania ofert (w przypadku postępowań powyżej progów unijnych jest to co do zasady nie mniej niż 35 dni), a następnie przeprowadzenia, często dość skomplikowanej, procedury zmierzającej do wyboru najkorzystniejszej oferty. Jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, to skrócenie terminu składania ofert może być uzasadnione i dopuszczalne, z tym że termin składania ofert (przy postępowaniach powyżej progów unijnych) nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE.