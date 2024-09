Który wniosek ma pierwszeństwo: o upadłość czy restrukturyzacyjny?

1. Czym różni się ścieżka restrukturyzacyjna od upadłościowej?

W postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnik przedstawia koncepcję uzdrowienia swojej sytuacji i spłaty wierzycieli na nowych, lecz zaakceptowanych przez nich zasadach. Istotne jest utrzymanie przedsiębiorstwa dłużnika w ruchu. Z kolei postępowanie upadłościowe przebiega pod hasłem likwidacji majątku niewypłacalnego dłużnika i podziału uzyskanych z likwidacji sum między wierzycieli. Ustawa mówi wprawdzie, że postępowanie upadłościowe należy prowadzić tak, aby – jeśli racjonalne względy na to pozwolą - dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane. Są to jednak przypadki niezwykle rzadkie. Tak więc – w pewnym uproszczeniu - w restrukturyzacji wierzyciele są spłacani ze środków pozyskanych przez dłużnika w ramach kontynuowanej przez niego działalności (choć plan restrukturyzacyjny może także przewidywać sprzedaż części majątku), natomiast w upadłości dzielone między wierzycieli jest to, co upadły do tej pory zgromadził.