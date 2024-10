20 mln zł na rozpoczęcie sprzedaży nowoczesnych towarów lub usług przez startupy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznacza 20 mln zł na dofinansowanie projektów rozwojowych, tj. takich, gdzie niedawno utworzone mikro lub małe przedsiębiorstwa chcą wprowadzić swoje innowacyjne produkty (towary lub usługi) na rynek. Aby móc ubiegać się o pomoc, której maksymalna wysokość to 600 tys. zł, należy spełnić określone warunki.

Po pierwsze, program adresowany jest wyłącznie do tych firm, które działają w formie spółki kapitałowej, a po drugie pozytywnie przeszły etap inkubacji, czyli tworzenia spółki i testowania jej pomysłu na biznes w ramach tzw. platform startowych dla nowych pomysłów, który to projekt jest realizowany na terenie Polski wschodniej. Po trzecie, firma musi prowadzić działalność na obszarze makroregionu Polski wschodniej. Mowa tutaj bowiem o wsparciu finansowym, którego źródło to program „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej”. Stąd geograficzne ograniczenie.