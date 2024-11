W Liechtensteinie swoje prywatne fundacje założyło wielu znanych przedsiębiorców – z Polski m.in. Zygmunt Solorz. Podobnie jak polska fundacja rodzinna – ta w Liechtensteinie powstaje w celu zabezpieczenia prywatnego majątku oraz zaplanowania sukcesji. Większe są natomiast wymogi związane jej założeniem i prowadzeniem. W skład rady fundacji wchodzi co najmniej dwóch członków – osoba fizyczna lub osoba prawna. I co najmniej jeden z członków rady musi posiadać uprawnienia licencjonowanego dostawcy usług powierniczych w Liechtensteinie. To oznacza, że musi spełnić kryteria, takie jak m.in.: kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, standardy etyczne.

Plusem jest stabilność tamtejszego prawa. Ustawa od blisko 100 lat przetrwała w prawie niezmienionej formie. Ważny jest też wysoki profesjonalizm doradców i ...bezpieczeństwo. Liechtenstein nie zawarł z wieloma krajami umów bilateralnych w sprawie wzajemnego uznawania wyroków sądowych, co utrudnia dochodzenie roszczeń przeciwko fundacji zarejestrowanej w tym kraju.

To wszystko przekłada się jednak na wysokie koszty związane z obsługą fundacji prywatnej w Liechtensteinie. W przypadku polskiej fundacji rodzinnej są one mniejsze i nie jest to jedyna jej zaleta.

