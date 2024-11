Czarne dziury postępowań cywilnych pożerają czas. Jak ich uniknąć?

Spór sądowy prowadzi do zamrożenia lub niedostępności środków finansowych na okres, który w biznesie można porównać do nieskończoności. Praktyka sądowa ujawnia kilka czarnych dziur na mapie postępowania sądowego, w których czas rozpoznania sprawy znacznie się wydłuża. Warto opisać kilka z nich i przy okazji podpowiedzieć jak ich uniknąć – jeśli to możliwe – lub jak stracić jak najmniej czasu.