Zasady dysponowania zyskiem spółki trzeba ustalić przed konfliktem wspólników

Co do zasady wspólnicy uczestniczą w zysku wypracowanym przez spółkę z o.o. proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Możliwe jest jednak uprzywilejowanie w umowie spółki części udziałów w zakresie dywidendy.

Wspólnik spółki z o.o. ma prawo do udziału w zysku spółki wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników.