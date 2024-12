Jak nie popełnić błędu oznaczając przedsiębiorcę?

Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, działalność gospodarcza, firma, spółka – w codziennej mowie używane są zamiennie, większość z nas używa jednego z powyższych rzeczowników w celu opisania osoby fizycznej, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej prowadzącej we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową – czyli przedsiębiorcy. Przedsiębiorstwo to natomiast zespół zorganizowanych składników (materialnych i niematerialnych), przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa przedsiębiorstwa), co uregulowane zostało w art. 551 Kodeksu cywilnego (dalej „k.c.”).