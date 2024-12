Przedsiębiorcy walczą o usunięcie obowiązku osiągnięcia poziomów recyklingu

Spośród 3963 odwołań wniesionych do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 2023 r. aż 288 dotyczyło postępowań na realizację usług w zakresie gospodarowania odpadami. Przedmiotem wielu z tych spraw było niezgodne z prawem ukształtowanie treści dokumentów zamówienia. W takich przypadkach częste są spory wynikające ze specyfiki branży odpadowej, w szczególności dotyczące odpowiedzialności wykonawcy za osiąganie poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (dalej: poziomów recyklingu) i związanych z nimi kar umownych. Radykalny wzrost poziomów recyklingu do osiągnięcia – 45 proc. wagowo w 2024 r. i aż 55 proc. w 2025 r. – powoduje, że wykonawcy walczą przed KIO o wykreślenie tego obowiązku oraz kar umownych lub chociaż o obniżenie kar o połowę, aby równomiernie rozłożyć ryzyko między stronami.