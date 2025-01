Umowy inwestycyjne – klauzule tag along i drag along

Zarówno w startupy, jak i w spółki istniejące od dłuższego czasu na rynku inwestują podmioty trzecie - najczęściej jest to inwestor finansowy (fundusz venture capital) lub tzw. anioł biznesu. Podmioty te, podobnie jak dotychczasowi wspólnicy (akcjonariusze) spółki oczekują koordynacji działań pozostałych wspólników. Niejednokrotnie już w umowach (statutach) spółek spotyka się różne rozwiązania i mechanizmy zapewniające taką kooperację. Wśród nich najpopularniejsze i – wydaje się – najskuteczniejsze są: prawo pociągnięcia (drag along) i prawo przyłączenia (tag along). Klauzule te z jednej strony zapewniają bezpieczeństwo inwestorowi, który zbywając swój pakiet udziałów (akcji) może wymusić tożsame działania na innych wspólnikach (founderach w startupach) i wspólnie zbyć udziały (akcje) na rzecz nabywcy (innego inwestora). Z drugiej strony inni (na ogół mniejszościowi) wspólnicy mogą przyłączyć się do procesu zbycia udziałów (akcji) przez inwestora, gdy uznają wynegocjowane przez niego warunki za korzystne.