Powstaje pytanie, czy po ogłoszeniu upadłości właściciela nieruchomości można obciążyć nieruchomość stanowiącą składnik masy upadłości służebnością? Odpowiedź na tak postawione pytanie jest złożona. Należy mieć przy tym na uwadze, że służebność może powstać w różny sposób: w drodze czynności prawnej (umowy), zasiedzenia, prawotwórczego (konstytuującego) orzeczenia sądu, ugody sądowej czy decyzji administracyjnej.

Zakaz zabezpieczania wierzytelności

Jeden z oddziałów ustawy – Prawo upadłościowe (p.u.) nosi nazwę „Zakaz obciążania masy upadłości”. Niemniej art. 81 i 82 p.u. odnoszą się do obciążania składników masy upadłości prawami zastawniczymi (hipoteką, zastawem) w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości. Wierzytelność zabezpieczona rzeczowo korzysta bowiem ze szczególnego uprzywilejowania w prawie upadłościowym. Przepisy art. 81 i 82 p.u. nie stanowią zatem podstawy do zakazu obciążania składników masy upadłości służebnościami. Po ogłoszeniu upadłości właściciela nieruchomości obciążonej może mieć np. miejsce wpis służebności na podstawie wniosku złożonego przed ogłoszeniem upadłości. Uczestnikiem postępowania wieczystoksięgowego w rozumieniu art. 6261 § 2 k.p.c. będzie syndyk masy upadłości.

Różne podstawy ustanowienia

Dopuszczalność obciążenia składników masy upadłości służebnością, w drodze czynności prawnej, dokonanej już po ogłoszeniu upadłości właściciela nieruchomości władnącej, wynika w zasadzie z art. 206 ust. 1 pkt 4 p.u. W związku z poruszonym tu zagadnieniem wypada zauważyć, że skutek tzw. sprzedaży egzekucyjnej – w przypadku zbywania nieruchomości obciążonej w ramach upadłości likwidacyjnej (art. 313 p.u.) – odnosi się, lege non distinguente, do służebności ustanowionych zarówno przed wszczęciem postępowania upadłościowego, jak i po jego wszczęciu. W konsekwencji, z praktycznego punktu widzenia, byt prawny służebności ustanawianych przez syndyka, a wygasających w związku ze sprzedażą nieruchomości przez syndyka może okazać się bardzo krótki. Powstaje zatem oczywiste pytanie o gospodarczy sens ustanawiania służebności w czasie upadłości właściciela nieruchomości obciążonej, jeżeli nie jest to służebność zachowująca byt prawny pomimo tzw. sprzedaży egzekucyjnej. Poczynione tu uwagi odnoszą się także do zagadnienia zmiany treści służebności w drodze czynności prawnej (art. 248 k.c., art. 291 k.c.). Przy czym nie powinno ulegać najmniejszej wątpliwości, że ani sędzia komisarz, ani rada wierzycieli, ani wreszcie syndyk nie są „osobą trzecią” w rozumieniu art. 248 § 2 k.c., tj. osobą, której praw dotyka zmiana treści służebności.

Ogłoszenie upadłości właściciela nieruchomości obciążonej nie tamuje możliwości ustanowienia służebności na mocy konstytutywnego orzeczenia sądu (art. 626 § 2 i § 3 k.p.c.). Należy tu wymienić ustanowienie służebności drogi koniecznej na rzecz właściciela nieruchomości (art. 145 k.c.) albo samoistnego posiadacza nieruchomości (art. 146 k.c.) czy ustanowienie służebności budynkowej (art. 151 k.c.). Upadłość nie tamuje wreszcie żądań sądowego ustanowienia służebności przesyłu (art. 3052 k.c.).

Zasiedzenie i inne zdarzenia

W czasie trwania postępowania upadłościowego może dojść do zasiedzenia służebności na nieruchomości obciążonej wchodzącej w skład masy upadłości (art. 292 k.c.). W toku postępowania upadłościowego może także dojść do wydania deklaratywnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zasiedzenia służebności (art. 610 § 1 k.p.c.). W toku postępowania upadłościowego może dojść do sądowej zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności gruntowej (art. 291 k.c.). W czasie trwania postępowania upadłościowego może także dojść do ustanowienia służebności w drodze decyzji administracyjnej.

Konieczna odpłatność

Dalej należałoby bronić poglądu, że ustanowienie służebności w czasie trwania postępowania upadłościowego właściciela nieruchomości obciążonej powinno nastąpić, co do zasady, za wynagrodzeniem. Odpłatność nie należy co prawda do treści służebności, ale z uwagi na szczególny status podmiotu w upadłości i potrzebę ochrony interesów wierzycieli (art. 2 p.u.) obciążanie składników masy upadłości nie powinno następować pod tytułem darmym.

Autor jest prof. dr. hab. Uniwersytetu Opolskiego