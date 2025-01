W niniejszym artykule zostały przedstawione kluczowe kwestie związane z odpowiedzialnością, podziałem zysków i zasadami reprezentacji spółki komandytowej.

Odpowiedzialność za zobowiązania

W spółce komandytowej wyróżniamy dwie grupy wspólników: komplementariuszy i komandytariuszy. Każda z tych grup posiada odpowiada za zobowiązania według odrębnych zasad.

1. Komplementariusze odpowiadają za długi spółki bez ograniczeń, a ich odpowiedzialność ma charakter subsydiarny. Oznacza to, że wierzyciele mogą dochodzić roszczeń najpierw z majątku spółki, a w razie jego braku – z majątku osobistego komplementariuszy.

2. Komandytariusze odpowiadają za długi spółki w sposób ograniczony, do wysokości tzw. sumy komandytowej ustalonej w umowie spółki. Odpowiedzialność komandytariusza stanie się nieograniczona, jeżeli jego imię i nazwisko zostanie umieszczone w firmie (nazwie) spółki.

Kapitał zakładowy

Spółka komandytowa nie wymaga minimalnej kwoty kapitału zakładowego. Dlatego jest ona dobrym rozwiązaniem dla osób chcących ograniczyć ryzyko, ochronić majątek osobisty, pozyskać kapitał od innych inwestorów i prowadzić firmę w elastyczny sposób z jasno określonymi rolami.

Taka forma będzie idealnym rozwiązaniem dla osoby chcącej prowadzić własny biznes z inwestorem, który nie będzie angażował się w codzienne zarządzanie, a jednocześnie nie chce ponosić pełnej odpowiedzialności za firmę.

Podział zysków

Nie ma obowiązku określenia w umowie spółki udziałów wspólników w zysku, jednak zaleca się precyzyjne ustalenie zasad podziału zysku. Domyślny podział: każdy komandytariusz uczestniczy w zysku proporcjonalnie do rzeczywiście wniesionego wkładu. Należy pamiętać, że wspólnika nie można wyłączyć z udziału w zysku, ale istnieje możliwość zwolnienia wspólnika z obowiązku uczestniczenia w stratach spółki.

Zarządzanie i reprezentacja spółki

Kluczowym aspektem, który odróżnia spółkę komandytową od innych form działalności gospodarczej, są zasady zarządzania i reprezentacji spółki.

Prawo reprezentacji przysługuje komplementariuszom, którzy nie zostali wyłączeni od prowadzenia spraw spółki. Spółka komandytowa może być również reprezentowana przez pełnomocników oraz prokurentów, jeśli zostali powołani.

Komandytariusz nie ma prawa do reprezentowania spółki, chyba że zostanie mu udzielone pełnomocnictwo na określone czynności. Może on jednak pełnić rolę prokurenta lub pełnomocnika, co pozwala na jego ograniczoną partycypację w zarządzaniu spółką bez obciążenia pełną odpowiedzialnością.

Wybór odpowiednich regulacji w zakresie podziału odpowiedzialności, udziału w zyskach oraz zarządzania i reprezentacji jest kluczowy dla efektywnego funkcjonowania spółki komandytowej. Model ten pozostaje atrakcyjny dla inwestorów, którzy chcą ograniczyć swoją odpowiedzialność, jednocześnie partycypując w zyskach spółki. Komplementariusz będzie zatem decydował o kierunku działalności spółki. Z kolei zadaniem komandytariusza jest tylko inwestowanie, ale nie będzie on odpowiedzialny za codzienne decyzje biznesowe i nie powinien brać w nich udziału. Brak równości w zakresie zarządzania spółką może jednak prowadzić do nieporozumień i konfliktów między wspólnikami, co utrudnia sprawne podejmowanie decyzji biznesowych.

Przykład

Trudna sytuacja związana ze strukturą organizacyjną może nastąpić w momencie, gdy komplementariusz podejmie decyzję o zainwestowaniu dużych sum w nowy projekt, a komandytariusz nie zgadza się na takie ryzyko, bo jego wkład jest ograniczony. Jeśli projekt nie powiedzie się, to komandytariusz nie ponosi dodatkowego ryzyka finansowego, ale może to wpłynąć na jego stosunki z komplementariuszem.

Księgowość w spółce komandytowej

Księgowość spółki komandytowej jest bardziej złożona niż w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, ponieważ spółka taka musi prowadzić pełne księgi rachunkowe niezależnie od wysokości przychodów zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. W praktyce oznacza to, że spółka ma obowiązek sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych sprawozdań finansowych.

Ponadto w związku z podziałem na komplementariuszy i komandytariuszy kluczowe jest precyzyjne wyodrębnienie wkładów każdego wspólnika i prawidłowe przyporządkowanie udziałów w zyskach i stratach. Księgowi często mają trudność w rozliczeniach podatków ze względu na różne formy rozliczenia podatków u komplementariuszy i komandytariuszy. Zdarzają się błędy wynikające z niewiedzy lub zwykłego błędu ludzkiego. Obsługa księgowa w spółce komandytowej wymaga także bieżącego monitorowania zobowiązań i prawidłowego rozliczania ich według zasad określonych w umowie spółki, co pomaga ograniczyć ryzyko odpowiedzialności komplementariuszy. Pełna księgowość, choć bardziej wymagająca, umożliwia lepszą kontrolę nad finansami i dostarcza szczegółowych danych o stanie majątkowym spółki, co jest szczególnie istotne dla partnerów biznesowych oraz potencjalnych inwestorów.

Rozwiązanie spółki

W przypadku konieczności rozwiązania spółki komandytowej proces ten raczej będzie bardziej skomplikowany niż w innych formach prawnych. Spółka nie może zostać rozwiązana jedynie przez decyzję jednego ze wspólników, a decyzja o rozwiązaniu może wiązać się z różnymi procedurami, takimi jak likwidacja majątku spółki.

Sytuacje sporne pojawią się, jeśli komplementariusz chce zakończyć działalność spółki, ale komandytariusze nie wyrażają zgody na jej rozwiązanie. W takich przypadkach często dochodzi do sporu, co wydłuża czas rozwiązania spółki i zwiększa koszty likwidacji. Proces likwidacji może być zdecydowanie bardziej problematyczny niż w przypadku innych form prawnych.

Anita Gołębiewska – CEO w Hive Tax Sp. z o.o.