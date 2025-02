Trochę inna współpraca, czyli porozmawiajmy po partnersku

Przejęcie części ryzyk, czyli odpowiedzialności za realizację projektu przez stronę prywatną wyróżnia PPP od tradycyjnego zamówienia publicznego. W tej formie realizacji inwestycji przedsiębiorca musi być gotowy na większe zaangażowanie, ponieważ PPP nie kończy się, jak tradycyjne zamówienia, na protokole odbiorczym. Po dostarczeniu zasadniczego przedmiotu przedsięwzięcia, partner prywatny pozostaje związany z podmiotem publicznym długoletnią umową (często ponad 15-letnia), która zobowiązuje go do utrzymania lub zarządzania wytworzoną infrastrukturą. Sposób wykonywania obowiązków przez partnera prywatnego ma odzwierciedlenie w jego wynagrodzeniu. Obligatoryjnie zależy ono od rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej dostępności przedmiotu przedsięwzięcia. Co to oznacza? W przypadku, gdy infrastruktura nie przedstawia określonego poziomu jakości, nie pozwala na pełne jej wykorzystanie lub świadczenie usług publicznych, wynagrodzenie partnera prywatnego jest odpowiednio obniżane. Dodatkowo, partner prywatny jest odpowiedzialny za sfinansowanie inwestycji. Pomimo konieczności wyjścia poza klasyczne schematy zamówień publicznych, PPP stanowi dla przedsiębiorców atrakcyjny model realizacji inwestycji infrastrukturalnych, gdyż pozwala ono na zabezpieczenie w portfelu projektów wieloletniej umowy gwarantującej stabilny dochód.