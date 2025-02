Uchwała sprzeczna ze statutem spółki może być podważona

Uchwała walnego zgromadzenia spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) może być zaskarżona powództwem o uchylenie m.in. w sytuacji, gdy zachodzi jej sprzeczność ze statutem SKA. Do SKA stosuje się w tym zakresie, na mocy odesłania zawartego w art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h., przepisy o zaskarżeniu uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej, w tym zwłaszcza art. 422 § 1 k.s.h. Przepis ten ma utrwaloną wykładnię, która zakłada, że do uwzględnienia powództwa konieczne jest wykazanie jednego z zestawów („par”) przesłanek wadliwości, to znaczy: