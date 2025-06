Teresa Siudem: Koniec z cyfrową dyskryminacją konsumentów - nowe przepisy wchodzą w życie

Tego dnia wejdzie w życie ustawa znana jako Polski Akt o Dostępności Cyfrowej. Przepisy dotyczące dostępności odnoszą się do produktów i usług, które muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby mogły z nich korzystać również osoby z niepełnosprawnościami. Obejmuje to m.in. odpowiednio zaprojektowane komputery, smartfony, bankomaty, ale też dostosowane do potrzeb tych osób usługi bankowe, telekomunikacyjne, e-handel.

Nie zawsze potrzebne są do tego ogromne nakłady. Czasami wystarczy większa czcionka, odpowiedni kontrast na stronie, możliwość regulacji dźwięku, a nawet użycie prostego, zrozumiałego języka w treści.