Jak skutecznie przeprowadzić podział spółki?

Podział spółki to jedna z form restrukturyzacji, która pozwala uporządkować strukturę przedsiębiorstwa – czy to poprzez rozdzielenie prowadzonej działalności, czy jedynie jej części. W praktyce oznacza to przekazanie majątku jednej spółki – w całości lub części – innym spółkom, już istniejącym lub nowo powołanym. W zamian za to wspólnicy lub akcjonariusze spółki dzielonej otrzymują udziały lub akcje w spółkach, do których trafia majątek.