Co zrobić, gdy spółka za granicą bardziej przeszkadza niż pomaga

Polscy przedsiębiorcy i polskie firmy coraz śmielej wychodzą ze swoją działalnością za granicę. Zdarza się jednak również sytuacja odwrotna – spółka, którą posiadamy za granicą, często założona wiele lat temu w celu realizacji konkretnej wizji biznesowej, staje się obciążeniem. Powodów takiej sytuacji może być wiele: fiasko koncepcji biznesowej, rosnące koszty obsługi czy wreszcie zmieniające się okoliczności biznesowe lub rodzinne. Na taką decyzję mogą wpływać również rosnące obowiązki administracyjne i podatkowe związane z posiadaniem takiej spółki jak np. obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji, sporządzania kalkulacji oraz płacenia podatku z tytułu zagranicznych jednostek kontrolowanych. Czasami najlepszym rozwiązaniem jest „pozbycie się” takiej spółki. Cel ten można osiągnąć na wiele sposobów, jednak trzeba pamiętać o konsekwencjach podatkowych, które mogą się różnić w zależności od wybranej opcji.