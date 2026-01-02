Kiedy pełnomocnik/prokurent jest faktycznym członkiem zarządu?

Faktycznym członkiem zarządu jest osoba, która wykonuje kompetencje właściwe dla członków zarządu mimo tego, że nie została prawidłowo albo w ogóle powołana w skład tego organu. Przepisy kodeksu spółek handlowych (art. 201 § 1, art. 30062 § 1, art. 368 § 1 k.s.h.) expressis verbis wskazują, że do kompetencji zarządu należy prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja. Fakt, że pełnomocnicy/prokurenci spółek kapitałowych mają możliwość wiązania ją swoimi decyzjami, tj. mogą osobiście wykonywać kompetencje zarządu zarówno w sferze wewnętrznej, jak i zewnętrznej sprawia, że przedmiotowe instytucje wydają się być najlepszym sposobem na „legalne” zarządzanie spółką przez osobę, która nie została powołana w skład zarządu.