Kiedy pełnomocnik/prokurent jest faktycznym członkiem zarządu?

Dla kwalifikacji pełnomocnika jako faktycznego członka zarządu istotne są motywy udzielenia pełnomocnictwa oraz sposób, w jaki jest wykonywane.

Publikacja: 02.01.2026 05:20

Kinga Jaszczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co decyduje o uznaniu pełnomocnika za faktycznego członka zarządu?
  • Dlaczego treść pełnomocnictwa ma znaczenie przy tej kwalifikacji?
  • Jak sposób wykonywania pełnomocnictwa wpływa na uznanie za faktycznego członka zarządu?
  • Jakie są konsekwencje pracy pełnomocnika/prokurenta niezgodnej z interesem mocodawcy?
  • Jakie inne okoliczności mogą wpłynąć na uznanie prokurenta za członka zarządu?
  • Jakie mogą być skutki prawne działania prokurenta wbrew interesom spółki?
Faktycznym członkiem zarządu jest osoba, która wykonuje kompetencje właściwe dla członków zarządu mimo tego, że nie została prawidłowo albo w ogóle powołana w skład tego organu. Przepisy kodeksu spółek handlowych (art. 201 § 1, art. 30062 § 1, art. 368 § 1 k.s.h.) expressis verbis wskazują, że do kompetencji zarządu należy prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja. Fakt, że pełnomocnicy/prokurenci spółek kapitałowych mają możliwość wiązania ją swoimi decyzjami, tj. mogą osobiście wykonywać kompetencje zarządu zarówno w sferze wewnętrznej, jak i zewnętrznej sprawia, że przedmiotowe instytucje wydają się być najlepszym sposobem na „legalne” zarządzanie spółką przez osobę, która nie została powołana w skład zarządu.

