Stabilność regulacji ESG jest kluczowa dla mobilizacji kapitału prywatnego

Europejski rynek inwestycji zrównoważonych stoi przed poważnym wyzwaniem. Według szacunków roczna luka inwestycyjna, niezbędna do sfinansowania transformacji klimatycznej, wynosi od 750 do 800 mld euro. To ogromna suma, której nie uda się pokryć jedynie ze środków publicznych. Konieczne jest szerokie zaangażowanie sektora prywatnego, ale inwestorzy potrzebują stabilnych ram regulacyjnych.

Niepewność spowodowana brakiem pewności prawnej, chaotycznymi zmianami przepisów i nieprzewidywalnością jest szczególnie istotna w kontekście planowanych zmian legislacyjnych. Coraz częściej słychać głosy o konieczności rewizji istniejących regulacji w ramach tzw. Omnibus Legislation, która miałaby uprościć wymogi raportowania i zmniejszyć obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw. Inwestorzy, którzy od lat angażują się w finansowanie zrównoważonych projektów, alarmują jednak, że zbyt daleko idące zmiany mogą przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. Nieprzemyślane osłabienie standardów ESG osłabiłoby zaufanie rynku i zahamowało dopływ prywatnego kapitału, który jest niezbędny do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu.