EPC – umowa o poprawę efektywności energetycznej

W kontekście umów publicznych, EPC to skrót angielskojęzycznego terminu Energy Performance Contracting. Polska nazwa EPC to umowa o poprawę efektywności energetycznej. Umowy te są realizowane na podstawie ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. W ramach tej umowy, firma świadcząca usługi energetyczne lub dostarczająca innych środków poprawy efektywności energetycznej, gwarantuje wypracowanie oszczędności w kosztach energii. To właśnie z tych oszczędności finansowane jest wynagrodzenie przedsiębiorcy. Proste? Proste i efektywne!