Jak się zabezpieczyć na wypadek odstąpienia od umowy?

Umów należy dotrzymywać. Jest to jedna z najważniejszych zasad prawa cywilnego. Jeżeli zawieramy jakąkolwiek umowę, musimy mieć świadomość, że bardzo często będzie się ona wiązała z szeregiem obowiązków, które należy wykonać. Jednakże, w trakcie realizacji danej umowy, mogą się pojawić okoliczności, które będą miały wpływ na zobowiązanie, którego się podjęliśmy. Warto więc, zawierając umowę tak się zabezpieczyć, aby móc ją zakończyć. Strony mogą dodać do umowy takie postanowienia, które sprawią, że odstąpienie od niej będzie nie tylko prostsze, ale zgodne z wolą obu stron. Do zakończenia umowy może dojść zarówno poprzez rozwiązanie, jej wypowiedzenie albo odstąpienie. Często się zdarza, że te pojęcia są używane wymiennie, co niestety może przynieść niekorzystne konsekwencje. Są to bowiem trzy zupełnie różne instytucje, które wiążą się z odrębnymi skutkami.