Egzemplarz utworu według prawa autorskiego

Czym zatem jest utwór? Nie wchodząc w szczegóły i problemy interpretacyjne, o których już niejednokrotnie pisałem, dla potrzeb tego artykułu należy stwierdzić, że utwór jest dobrem niematerialnym. To oznacza, że jest niezależny od nośnika, na jakim go zapiszemy. Co więcej, może tego nośnika być pozbawiony. Gdy recytujemy wiersz, to obcujemy z nim w wersji niematerialnej, możliwej do percepcji za pomocą zmysłów, ale w żaden sposób niezapisanej. Tu tylko nadmienię, że polskie prawo nie wymaga dla przyznania ochrony, aby utwór został gdziekolwiek zapisany (utrwalony), wystarczająca jest możliwość jego percepcji przez osoby trzecie (ustalenie). Oczywiście z brakiem utrwalenia wiążą się problemy z ewentualnym egzekwowaniem praw i koniecznością wykazania treści utworu w ramach postępowania dowodowego, ale choćby na podstawie zeznań świadków jest to co do zasady możliwe.