Transport drogowy - zmiana miejsca rozładunku towarów

W transporcie drogowym, zwłaszcza międzynarodowym, zmiana miejsca rozładunku to częsta sytuacja, która może znacznie wpłynąć na koszty, odpowiedzialność oraz wzajemne relacje stron umowy przewozu. Niniejszy artykuł to praktyczny przewodnik dla firm z branży TSL, w którym piszemy o tym, kto może zdecydować o zmianie miejsca dostawy, jakie obowiązki ma przewoźnik i kiedy może on żądać wyższego wynagrodzenia.