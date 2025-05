Siłownia w pracy a zasady BHP

Po pandemii praca z biura dla wielu pracowników stała się jedynie przykrym obowiązkiem. Pracodawcy, którzy chcą, żeby pracownicy byli obecni w biurze, stosują zarówno metody wymuszające, tj. ograniczenie możliwości pracy zdalnej do limitowanej liczby dni w miesiącu, jak i metody zachęcające, tj. uatrakcyjnienie biura jako miejsca wykonywania pracy. W tym celu firmy inwestują w infrastrukturę biur, wprowadzają elastyczny czas pracy czy zapewniają dodatkowe aktywności dla tych, którzy pracują stacjonarnie. Mogą to być np. zajęcia sportowe, najczęściej joga czy też dostęp do siłowni zorganizowanej przez pracodawcę. Takie rozwiązania stosują również pracodawcy, dla których ważne jest zdrowie fizyczne pracowników i zmobilizowanie ich do większej aktywności sportowej. Oferowanie tego typu benefitów może się wiązać z pewnymi ryzykami, na które pracodawcy powinni zwrócić uwagę.