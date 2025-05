EUDR - nowe obowiązki firm. Jak zweryfikować łańcuch dostaw?

Coraz mniej czasu dzieli nas od rozpoczęcia stosowania rozporządzenia dotyczącego wylesiania (dalej: „EUDR” lub „Rozporządzenie”), bowiem pierwsi przedsiębiorcy będą zobowiązani do jego stosowania już od 30 grudnia 2025 r.Głównym celem Rozporządzenia jest ograniczanie nadmiernego wylesiania – szacuje się, że każdego roku na świecie ubywa 10 mln hektarów lasów (patrz: motyw 2 Preambuły EUDR). Sposobem na osiągnięcie celu ma być weryfikacja przez przedsiębiorców, czy ich działalność nie przyczyni się do wylesiania lub degradacji lasów. Przepisami EUDR objęte są wybrane rodzaje towarów, których produkcja w największy sposób przyczynia się do wylesiania i degradacji lasów oraz niektóre wytwarzane z nich produkty. Wśród towarów objętych EUDR należy wymienić: bydło, kakao, kawę, palmę olejową, kauczuk, soję, drewno.