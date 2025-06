Wierzyciel akcjonariusza może zaskarżyć uchwałę walnego zgromadzenia

Choć katalog podstaw zaskarżenia uchwał i osób uprawnionych do zaskarżenia wynikający z art. 422 i nast. kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) obejmuje członków organów oraz akcjonariuszy spółki i jest zamknięty, to w orzecznictwie doszło do jego faktycznego poszerzenia o wierzyciela, który uzyskał egzekucyjne zajęcie akcji.

Czynności zachowawcze wierzyciela, który zajął akcje