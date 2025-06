Elektrownia jądrowa – projekt infrastrukturalny inny niż wszystkie

Elektrownia jądrowa jest inżynierskim dziełem sztuki. Jej realizacja to jedno z największych infrastrukturalnych wyzwań, z jakimi możne się zmierzyć współczesna inżynieria. Kolos pod względem capexu, organizacji, technologii i zaimplementowanych zasad bezpieczeństwa. W czasie budowy w prace zaangażowanych są tysiące pracowników. Obecnie w Polsce toczą się prace nad realizacją pierwszej elektrowni jądrowej, która powstać ma w gminie Choczewo. Inwestorem w projekcie jest spółka Skarbu Państwa Polskie Elektrownie Jądrowe, a sam projekt realizowany będzie przez amerykańskie konsorcjum firm Westinghouse i Bechtel. Pierwsza polska elektrownia jądrowa obejmować będzie 3 reaktory AP1000 o mocy 1250 MWe brutto każdy. Oznacza to, że rocznie te trzy reaktory wyprodukują ok. 30 000 GWh energii elektrycznej. Jak ogromna jest to ilość energii, można sobie wyobrazić, porównując roczne zużycie energii elektrycznej całego m.st. Warszawy, które aktualnie wynosi ok. 7 500 GWh. A to nie jedyne plany na zwiększenie podaży energii elektrycznej. Na początku czerwca ogłoszono rozpoczęcie analiz lokalizacyjnych w Bełchatowie. Być może okaże się on miejscem budowy drugiej elektrowni jądrowej. Wśród wielu niewiadomych jest jeden pewnik – w energetyce jądrowej dzieje się.